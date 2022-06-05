Оля Полякова нарешті зізналася, скільки їй років: реакція шанувальників

Співачка Оля Полякова, яка раніше розповіла, що вони з Олегом Винником, який останнім часом пропав з ефіру, записали кліп до 8 березня, але він так і не вийшов, вперше зізналася, скільки їй років насправді.

Як пише «Зірковий шлях», Полякової насправді не 38-м, а 43 роки. «Я ніколи не говорила про свій вік, і тепер говорю… Коли мені було 30 років, це здавалося нічого. Я була ніким, хоч 15 років і працювала як проклятий кінь. Мої пісні слухали лише родичів, кліпи дивився чоловік, який давав на них гроші. У 30 років я влаштувала великий день народження, на який нарешті прийшли засоби масової інформації. Журналісти запитали мене про вік. Тоді здавалося, що у 30 років бути початківцем і співати прості пісні якось соромно. Я сказала, що мені 25», — зізналася співачка.

Шанувальники у коментарях до цього посту у соцмережах наговорили Поляковій масу компліментів.

Випуск передачі «Взрослые девочки» з Машею Єфросініною, за словами Олі Полякової, мав вийти в ефір 24 лютого, проте російська широкомасштабна агресія змінила плани. «Протягом останніх кількох місяців ми відкладали всі раніше зняті відео і навіть не думали, чи повернемось ще до цього, і чи потрібно їх випускати», — зізналася співачка.

Нагадаємо, що нещодавно народна артистка України Оксана Білозір висловила Поляковій претензію з приводу однієї з пісень і нагадала про дружбу з Філіпом Кіркоровим, а її колега по цеху Ірина Федишин — щодо спроби «перевзутися»: співачка показала стару фотографію Олі у кокошнику і нову — у вишиванці.

Фото «Зірковий шлях»

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