Прилетіло понад 40 ракет: у ніч на 25 червня рашисти завдали масованого ракетного удару по кількох областях України

У ніч на суботу, 25 червня, російська армія знову завдала масованого ракетного удару по кількох областях України — за неофіційними даними, було випущено близько 40 ракет.

Як повідомляє «Інсайдер», про понад 10 вибухів повідомляють на Житомирщині, а на Чернігівщині близько 10−15 ракет прилетіли до селища Десна. У Львівській області, за попередніми даними, ворог завдав удару по полігону. Також обстріляли Миколаїв, Харків і Дніпропетровську область. За непідтвердженою інформацією, над Києвом ППО збила ракету.

Мер Житомира Сергій Сухомлін підтвердив обстріл, зазначивши, що рашисти били по військових об'єктах навколо обласного центру. З території рб було запущено сумарно 24 ракети.

Про масові запуски ракет російськими ВПС з території білорусі вночі 25 червня повідомляє «Беларускі Гаюн «.

Перший — близько 3:45 з повітря. Автори ресурсу, які моніторять військову активність, припустили, що літаки вилітали з росії — про злети з території білорусі інформації не було. Можливо, окупанти діяли за старою схемою: зліт авіації з аеродромів рф, вхід у повітряний простір рб, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над білоруссю, і розворот. Пізніше було чутно запуски з боку Наровлі: близько 5:40, 5:55 та 6:00.

Раніше про ракетний обстріл зс рф, під час якого загинули люди, повідомляла влада Миколаївської та Харківської областей.

Фото Білоруський Гаюн

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