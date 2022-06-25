«Україні не надали статусу кандидата в члени ЄС, вона його здобула»: шлях країни до Євросоюзу Зеленський порівняв із підкоренням Евересту

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні згадав обговорення історичного рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата у члени Євросоюзу — умов, термінв приєднання тощо.

«А давайте просто порадіємо. Тихо, скромно, в душі. Але порадіємо за себе, за свою державу. Відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест і досягли передостанньої точки. Не озирнулися навколо, не перевели подих, а говоримо про подальших шлях до вершини», — зазначив він.

На його переконання, обговоренням про майбутні труднощі на шляху до вершини моментально знецінюється успіх, якого вже досягнула країна.

«Всі ми кажемо, що Україні надали статус кандидата в ЄС. Хоча маємо говорити, що Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він впав нам з неба? Україна зробила для цього багато. Не забуваємо, не соромимося цього, пишаємося цим!» — зазначив президент.

Щодо вимог, які висуває Україні ЄС, то, за словами Зеленського, це не має лякати українців. «Перед цим ми виконали сотні вимог, давайте не забувати про це. Не для того, аби хвалитися, а для віри, що ми точно подолаємо цей шлях», — додав він.

Нагадаємо, що у зверненні до учасників саміту Євросоюзу Володимир Зеленський назвав рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата одним із найважливіших для нашої країни за всі 30 років незалежності.

Фото Офісу президента

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