34.67 / 35.40 36.30 / 37.36
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Україні не надали статусу кандидата в члени ЄС, вона його здобула»: шлях країни до Євросоюзу Зеленський порівняв із підкоренням Евересту

8:42 25 червня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні згадав обговорення історичного рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата у члени Євросоюзу — умов, термінв приєднання тощо.

«А давайте просто порадіємо. Тихо, скромно, в душі. Але порадіємо за себе, за свою державу. Відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест і досягли передостанньої точки. Не озирнулися навколо, не перевели подих, а говоримо про подальших шлях до вершини», — зазначив він.

На його переконання, обговоренням про майбутні труднощі на шляху до вершини моментально знецінюється успіх, якого вже досягнула країна.

«Всі ми кажемо, що Україні надали статус кандидата в ЄС. Хоча маємо говорити, що Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він впав нам з неба? Україна зробила для цього багато. Не забуваємо, не соромимося цього, пишаємося цим!» — зазначив президент.

Щодо вимог, які висуває Україні ЄС, то, за словами Зеленського, це не має лякати українців. «Перед цим ми виконали сотні вимог, давайте не забувати про це. Не для того, аби хвалитися, а для віри, що ми точно подолаємо цей шлях», — додав він.

Нагадаємо, що у зверненні до учасників саміту Євросоюзу Володимир Зеленський назвав рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата одним із найважливіших для нашої країни за всі 30 років незалежності.

Фото Офісу президента

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Архівне фото гурту

Вдова соліста «Ласкового травня» розповіла про прокляття Шатунова та музикантів гурту

Морква попре як на дріжджах: обов'язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов’язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Гривні

Питання з індексацією пенсій у липні вирішено остаточно: у Мінфіні зробили заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.