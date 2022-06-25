Карма: російський патріарх кирилл мало не вбився, послизнувшися на «святій воді» у церкві (відео)

У Новоросійську (росія) патріарх РПЦ кирилл послизнувся і впав прямо під час богослужіння у храмі благовірних князя Петра та княгині Февронії.

«Путинський патріарх кирилл (володимир гундяєв) впав під час освячення храму в Новоросійську. Його не встигли зловити, бо торкатися його заборонено через коронавірус. Схоже, Бог гнівається! Є за що!» — прокоментував відео політтехнолог Тарас Березовець.

Сам кирилл, який отримав забій спини, пізніше пояснив, що підлога в храмі хороша, але коли на неї потрапляє вода, навіть свята, то «працюють закони фізики».

Нагадаємо, що рашисти на Донбасі обстрілювали Успенську Святогірську лавру (Московський патріархат), де перебували ченці та біженці. Також під обстріл потрапив храм УПЦ МП на Холодній горі у Харкові.

Фото з Вікіпедії

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter