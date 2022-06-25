Скандальний Редкач сфотографувався з непереможеним боксером з Росії та заговорив про «спорт поза політикою»

Український боксер-легковаговик Іван Редкач, якого після початку повномасштабної війни звинуватили в роботі на спецслужби Росії, потрапив у черговий скандал.

Уродженець Шостки, що на Сумщині, який мешкає у США, сфотографувався з росіянином Дмитром Біволом, який сенсаційно переміг мексиканця Сауля Альвареса та захистив чемпіонський пояс WBA Super. Незважаючи на те, що його рідні місто та область рашисти нещадно обстрілюють, Редкач не бачить нічого поганого у фото із представником країни-агресора.

«Потрібно розділяти спорт та політику. Хоча цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою, тому що старанно працюють спортсмени, а в даному випадку потом і кров'ю, не один політик так не працює…» — написав скандальний боксер на своїй сторінці в Twitter під спільним фото, обіймаючись із Біволом.

Потрібно розділяти спорт та політику. Хоча цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається ПОЗА політикою, тому що старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потім і кров'ю, не один політик так не трудяться … @bivol_d pic. twitter.com/4nfg3RFka6 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022

Росіянин спробував виправдати свого «друга», зазначивши, що в його команді також працюють хлопці з України. «Ми з Редкачем і раніше спілкувалися. Перетиналися у залах, лазнях. Нині побачилися в США, поспілкувалися. У мене щодо нього не сталося рівно нічого. Так, ми не близькі друзі, не домовляємося про зустрічі в кафе та інших місцях, але при особистих зустрічах завжди нормально спілкувалися», — наводить слова уродженця Токмака, що в Киргизстані, сайт Gazeta.ru.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик «передивився» Джошуа на дуелі поглядів у Саудівській Аравії.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter