«Втекла дивом»: рашисти ледь не до смерті побили пенсіонерку через український паспорт

У Львові лікують 70-річну Тетяну Антонюк із важкими травмами голови та переломом хребця. Їх жінка отримала, коли евакуювалася з Херсона, де окупанти катують і морять голодом мирне населення. Тетяну побив російський солдат за те, що попросила віддати їй паспорт. Історією українки поділились на сторінці у ФБ «Перше медичне об'єднання Львова»:

«Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти до автівки і втекти з ворожого блокпосту. Уже понад місяць жінка перебуває у нашій лікарні Св. Луки Першого медоб’єднання Львова. До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон. Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку. Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта — це була її принципова позиція як українки — почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом».

Відомо, що евакуаційним потягом у важкому стані жінка дісталася до Львова, де була госпіталізована до лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами — ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент.

Щоб Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили їй складну операцію. Наразі жінка вже підводиться з ліжка

Операція минула успішно. Наразі херсонка Тетяна вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче. Каже: лікуватися довго не буде, адже відлежуватися нема часу — потрібно волонтерити!

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