Аферисти зухвало скористалися Лесею Нікітюк: телезірка «відхрестилася» від них середнім пальцем

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно випустила новий хіт про пуйло, що здохло у бункері, попередила фоловерів про аферистів.

Шахраї, використовуючи ім'я телеведучої, нібито від її імені обіцяють довірливим людям грошову допомогу у «єПідтримці».

Леся Нікітюк в Instagram зазначила, що неодноразово публікувала попередження, але це не дуже допомогло, та показала шахраям середній палець, супроводжуючи жест словами: «Ой, щось око зачухалось».

Та додала: «Шо робити? Ставимо максимум реакцій на сторіз Лесі Іванівни, не ведемось на шахрайство, робимо, допомогаємо та перемагаємо».

Також телеведуча попереджала, шо шахраї діють від її імені в Telegram.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча звернулася до російського співака Сергія Лазарєва, який «прозрів» та почав говорити про «Донбас, який бомбили вісім років», запропонувавши йому пошукати в Києві «нацистів» разом.

Фото Лесі Нікітюк із соцмереж

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