З рекордсменкою у складі: українки-красуні стали найкращими у світі

У суботу, 25 червня, українська скарбничка поповнилася другим «золотом» на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у Будапешті.

Слідом за нагородою найвищої проби у вільних вправах збірна України з артистичного плавання обійшла всіх конкуренток і в хайлайті. Наші дівчата були чинними чемпіонками світу, і у столиці Угорщини захистили свій титул. У фіналі змагань «жовто-сині», у складі яких виступали Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко, набрали 95,0333 бали, випередивши Італію (92,2667) та Іспанію (91, 3333).

Team Ukraine aftersilver in the Team Free event they are crowned WOOORLD CHAMPIONS в Highlight Event #artisticswimming #finabudapest2022 pic.twitter.com/gCtQ253jXr — FINA (@fina1908) June 25, 2022

Team Ukraine беручи додому приємну сіру в Team Free Event на 19th FINA World Championships #artistswimming # finabudapest2022 — FINA (@fina1908) June 25, 2022

Зазначимо, що 14-річна Дар'я Мошинська, завоювавши вже друге «золото», стала наймолодшою медалісткою світової першості в історії України, перевершивши попереднє досягнення Яни Клочкової, яка стала срібним призером ЧС-1998 на дистанції 400 метрів «комплексом» у віці 15 років.

Додамо, що у Будапешті наші спортсмени вже здобули вісім нагород — 2 «золота», 5 «срібла» та 1 «бронзу». У загальному медальному заліку «жовто-сині» посідають сьоме місце — лідирують із великим відривом США (16+10+16), за якими розташовуються Австралія (6+8+2) та Італія (6+3+5). Чемпіонат світу триватиме до 3 липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірку збірної США врятували на чемпіонаті світу в Будапешті.

Фото Twitter FINA

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