Українські синхроністки стали найсильнішими у світі

У столиці Угорщини Будапешті триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Українська команда поповнила свою колекцію першою нагородою найвищого ґатунку — золотими медалістками вперше в історії незалежної країни стали синхроністки у вільних вправах. Наші дівчата у складі Владислави Алексіївої, Марини Алексіївої, Олесі Дерев'янченко, Вероніки Гришко, Марти Федини, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангеліни Овчинникової, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко практично ідеально виконали програму у фіналі та, отримавши 95,0333 бали, упевнено тріумфували у змаганнях. Друге місце посіла команда Японії (93,5667), третіми стали італійки (92,0333).

«Це наша перша золота медаль на цьому чемпіонаті, тому ми дуже схвильовані та пишаємося своєю національністю. Ми хочемо показати світу, наскільки сміливий український народ, і ми дуже щасливі, що можемо перебувати тут та займатися своєю улюбленою справою», — зазначила після завоювання «золота» Марина Алексіїва.

Додамо, що на чемпіонаті світу наші синхроністки вже здобули два «срібла». Марта Федина завоювала першу особисту нагороду на світових першостях, поступившись лише японці Юкіко Інуї в технічному соло, а сестри Владислава та Марина Алексіїви стали другими у змаганнях технічних вправ дуетів.

Таким чином, Україна з трьома медалями в активі (1 «золото» та 2 «срібла») ділить четверте місце у загальному заліку з Японією. Лідирує ж США, чиї спортсмени вже здобули 18 нагород — 7 золотих, 3 срібних та 8 бронзових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Курашвілі стала чемпіонкою світу з аеробіки.

Фото НОК України, fina.org

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter