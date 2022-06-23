Знепритомніла і пішла на дно: зірку збірної США врятували на чемпіонаті світу в Будапешті

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває в столиці Угорщини Будапешті, де збірна України з артистичного плавання взяла «золото», ледь не сталася трагедія.

Тренер американської синхроністки Аніти Альварес, знаменита іспанка Андреа Фуентес (чотириразова призерка Олімпійських ігор) врятувала свою підопічну під час виступу, кинувшись в одязі у воду, повідомляє Twitter Relevo. Завершуючи одиночну програму, 25-річна американка знепритомніла і почала тонути. Фуентес, помітивши це, стрибнула у воду і витягла свою підопічну на поверхню.

Після надання першої допомоги синхроністку, яка прийшла до тями, а ще посіла, незважаючи на інцидент, у фіналі сьоме місце («срібло» в цій дисципліні взяла українка Марта Федіна), госпіталізували для обстеження, яке не виявило у Альварес проблем зі здоров'ям. Причиною втрати свідомості могли стати стресові впливи на організм і спека в Будапешті.

«Аніті набагато краще, вона вже прийшла до тями. Насправді, це було дуже страшно. Я стрибнула у воду, бо побачила, що ніхто, навіть рятувальники, цього не зробили. Я трохи злякалася, тому що вона не дихала, але зараз вона дуже добре почувається. Їй треба відпочити. Аніта відпочиватиме весь день і буде готова до командного фіналу», — наводить слова Андреа Фуентес видання Marca.

На жаль, це вже не перший інцидент, пов'язаний із американською синхроністкою. Торік Альварес знепритомніла у воді під час олімпійської кваліфікації в Барселоні, де Фуентес також врятувала її.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Іспанії футболіст «Жирони» врятував життя дівчині-фотографу.

Фото АР, Twitter Relevo

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