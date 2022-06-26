Російські фашисти випустили по Києву 14 ракет, одна влучила в дев'ятиповерхівку і знесла кілька поверхів (відео)

Ранок неділі, 26 червня, виявився «недобрим» для киян, які були змушені прокинутися від звуків гучних вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

Як стало відомо згодом, путінські варвари випустили по українській столиці близько 14 ракет, одну з них збила ППО.

Одним із перших про ракетний удар повідомив активіст Сергій Стерненко.

"У Києві потужні вибухи. Три ракетні удари. Бачу велику хмару диму. Четвертий..." – написав Стерненко.

Наслідки "прильоту"

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко додав , що по Києву та області було випущено 14 ракет.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи, зокрема у Шевченківському районі. Там із двох будинків довелося евакуювати мешканців, очевидно, через пожежі внаслідок вибухів.

"Кілька вибухів. Бригади швидкої та рятувальники на місці. У двох будинках відбувається порятунок та евакуація мешканців", - повідомив він у Telegram .

У той же час голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба додав, що в області працювала протиповітряна оборона. Було збито одну ракету, залишки якої впали на околицях одного із сіл району.

"Руйнувань і постраждалих немає. Не нехтуйте сигналами тривоги. Бережіть себе!" – зазначив чиновник.

На жаль, попадання були. Радник голови МВС Антон Геращенко написав, що одна з ракет потрапила в дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці, та знесла кілька верхніх поверхів.

"Рятувальники борються з вогнем. Місце трагедії оточене поліцією. Інформація про жертв та потерпілих уточнюється", - написав він.

Пізніше цю інформацію підтвердили у ДСНС, уточнивши, що також повідомляється про часткове обвалення та пожежу на 7,8 та 9 поверхах висотного будинку. Крім того, поки що йдеться про одного постраждалого.

Крім того, друге потрапляння «високоточної» ракети путіна було в дитячий садок на вулиці Половецькій, і на місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив інформацію, повідомивши, що під завалами будинку перебувають люди.

«Поки госпіталізовано двох людей, критичної загрози їх життям немає під завалами ще перебувають люди, рятувальники чують їхні голоси, роботи з розбору завалів продовжуються. Загиблих на даний момент немає», — заявив Кличко.

Також стало відомо, що жертв могло бути більше, але одну із ракет збили ППО.

На даний момент відомо, що жертв уникнути не вдалося — рятувальники витягли з-під руїн верхніх поверхів зруйнованого будинку 6-річну дівчинку, а також тіло чоловіка — імовірно, її батька.

Врятована дитина залишилася сиротою

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що ракетні обстріли, які рф здійснює по території України, є свідченням безсилля путіна.

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