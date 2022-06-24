Вдова соліста «Ласкового травня» розповіла про прокляття Шатунова та музикантів гурту

Вдова одного з солістів колись суперпопулярного гурту «Ласковий май» Олена Пріко заявила, що музиканти колективу були прокляті.

Про це пише видання «Телепрограма» .

«Прокляття „Ласкового травня“ — не хочеться у це вірити. Але заздрісників багато, вся негативна інформація вона все одно відбивається на людях. Прокляття це чи ні. Але на тлі заздрощів зіркам можуть побажати все, що завгодно. Негатив, мабуть, позначався на них. Усе це накопичується. А тут така популярність у них. Все це накопичувалося і такий ефект. Це моя думка, нехай вона й кумедна. Але всі так рано пішли», — зітхає Олена.

За словами Олени Пріко, група довгі роки була дуже популярною.

«Це, напевно, закономірність — чим яскравіше життя, тим воно коротше», — впевнена вона.

Нагадаємо, що один із солістів «Ласкового травня» Юрій Гуров загинув у 2012 році в аварії у Ставропілля. Олександр Пріко помер у Петербурзі в 2020 році від онкології. Через проблеми з серцем та інфарктом помер Юрій Шатунов.

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