«Яка висока ціна свободи»: рашисти вбили легендарного бійця 72 бригади

Під час бою загинув Народний Герой України, випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Верхогляд.

Воїн, який родом з Новограда-Волинського, воював на фронті з окупантами з 2016-го року. Шляхетність та рішучість, сміливість та неймовірне життєлюбство вирізняли Андрія, одного із найкращих командирів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

«Андрій воював одразу після випуску із Львівського видового вишу, — повідомили у 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців. - Про те, що лейтенантом відбуде у зону проведення Антитерористичної операції, він знав ще 2014-го. Свідомо на це налаштовували передусім випускники Академії, які відвідували альма-матер і розповідали про перебіг подій на сході. Скерування лейтенант Верхогляд отримав у 72-у окрему механізовану бригаду, у район бойових дій поблизу Волновахи. Відтак, чи не одразу зі взводом „прописався“ на териконах під Докучаєвськом. А далі був Красний Лиман, Слов’янськ та Авдіївка… Саме під Авдіївкою мужній лейтенант отримав восени 2016-го поранення. Після лікування реабілітації не добув, а швидко повернувся у район збройного протистояння».

Найзапеклішими для Андрія Верхогляда видались бої наприкінці січня 2017 року, коли з підлеглими штурмом взяли позицію «Алмаз», де тоді загинув Андрій Кизило. Мужнього офіцера було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня і призначено командиром роти.

«Потім не випадково його призначили командиром батальйону, а у березні 2022-го, після повномасштабного вторгнення російського агресора, Указом Президента України було нагороджено орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Ще у 2018 році Андрій сказав пророчі слова щодо повномасштабної війни росії проти українського народу, який об’єднається задля Перемоги: «Ми така нація, якщо на нас тиснуть, ми згуртовуємось і даємо відсіч. Я переконаний: якщо путін розпочне повномасштабні воєнні дії, вдома сидіти ніхто не буде. Хтось, звісно, втече за кордон, але будуть і такі, що, як і у 2014-му, полишать хорошу роботу і повернуться додому країну захищати! Це і патріотизм!.. Ти просто відчуваєш серцем, що треба так зробити і ніяк по-іншому. Тому, якщо буде ворожий наступ — буде й завзятий спротив!.. Ми точно зробимо усе можливе, аби бліцкригу у путіна не вийшло!»

Нагадаємо, нещодавно військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили ворожий літак Су-25 на Луганщині та взяли у полон пілота.

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