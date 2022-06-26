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Немає жодної «червоної кнопки»: військовий експерт розповів, що зберігається в «ядерній валізці» путіна

18:46 26 червня 2022
Немає жодної «червоної кнопки»: військовий експерт розповів, що зберігається в «ядерній валізці» путіна

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вирішив «зруйнувати» оману багатьох українців про те, що в «ядерній валізці» російського диктатора путіна, який носить за ним один із охоронців, міститься «червона кнопка» для запуску ракет.

У своєму Youtube-каналі Жданов зазначив, що насправді у валізі розміщується сейф із кодами.

«Там немає жодної „червоної кнопки“» , — пояснив експерт.

За словами Жданова, сейф з електронним замком спрацьовує за дактилоскопією (це може бути сітківка ока, відбиток пальця, може бути і те, й інше). Коли відкривають валізку, відкривають сейф, там знаходиться код. Код видається, прикладається до розпорядження і далі йде вже за командою вниз. На кожному етапі цей код звіряється і до нього додається якась частина.

«Зрештою на пусковій установці, коли вводять цей код, розблокується або рубка оператора, в якій знаходяться „червона кнопка“ — повертається ключ і натисканням на кнопку „Пуск“ (вона не така, як ми уявляємо, там невелика кнопка) — і ракета йде зі стартової позиції. Така ось процедура» , — розповів Жданов.

За його словами, сейф має GPS-маяк, щоб його не змогли нікуди забрати. Раніше, додає Жданов, валізу навіть пристібали наручником до людини, яка її носить.

«Ця людина знаходиться в «першій лінії» біля керівника ядерної держави. У Радянському Союзі так було прийнято, що валізу носять. У США її особливо не «світять», — зазначив він, додавши, що в СРСР і РФ за традицією цю валізу носять показово.

Нагадаємо, історик Юрій Фільштинський вважає, що російський президент може розпочати ядерну війну, якщо не досягне бажаного і в керівництво країни-агресора останні десятиліття підбиралися лише люди, готові піти на такий крок.

Фото скрін відео YouTube

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