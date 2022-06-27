«Хочу побачити цей мільйон, сисунцю»: Тайсон Ф'юрі та ютубер-боксер уклали парі на божевільну суму

Зірковий американський ютубер-боксер Джейк Пол (5 перемог, 4 з них — нокаутом), який вирубав ексчемпіона UFC, 6 серпня в Нью-Йорку (США) проведе поєдинок проти британського напівважковаговика Томмі Ф'юрі (7 перемог, 4 з них — нокаутом). Як відомо, цей бій мав відбутися ще у грудні 2021-го, але тоді Ф'юрі-молодший відмовився виходити в ринг через травму.

Знаменитий брат Томмі, чинний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який погнався в Каннах п'яним за таксистом, не сумнівається в успіху родича і заявив про готовність укласти з Полом парі на 100 тисяч доларів, повідомляє The Sun. Дізнавшись про бажання супертяжа, Джейк звернувся до Циганського короля із зустрічною пропозицією

«Тайсон Ф'юрі, який торік зробив 40 мільйонів доларів, хоче поставити 100 тисяч на свого брата. О, мій Боже, нас аж трясе, — відреагував Джейк Пол. — Гей, Тайсоне, чортова ти пи**а, ти заробив 40 мільйонів. Нехай це не так багато, як я, але давай все ж піднімемо ставку. Давай поставимо мільйон, Тайсоне. Два мільйони, три мільйони. Скільки, скільки хочеш».

Британські боксери Тайсон та Томмі Ф'юрі

Через кілька годин Тайсон Ф'юрі прийняв грошовий виклик і різко відповів Полу.

«Гей, хлопчику Джейкі, я чув, що ти хочеш поставити понад 100 тисяч доларів, — заявив Циганський король. — Якщо ти хочеш поставити мільйон, то давай зробимо це. Хочеш мільйон? Отримуй. Але, Джейкі, я хочу побачити цей мільйон, сисунцю. Тому що я не думаю, що ти маєш мільйон доларів. І я кажу не про криптовалюти, я кажу про реальні американські зелені папірці».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі зробив прогноз на бій-реванш Усик — Джошуа.

Фото Instagram

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