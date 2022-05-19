П'яний велетень Тайсон Ф'юрі погнався в Каннах за таксистом (відео)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), який ефектно нокаутував свого співвітчизника Ділліана Уайта, вляпався в черговий скандал. 33-річний велетень зростом 206 сантиметрів і вагою 120 кілограмів, який вирішив зав'язати з боксом, під час відпочинку в Каннах перебрав зі спиртним і атакував машину французького таксі, повідомляє The Sun.

На відео видно, як батько шістьох дітей ледве тримається на ногах. Його насилу підтримує батько Джон, котрий теж не скривджений габаритами. Тайсон, одягнений у білу футболку та шорти, притуляється до машини і намагається відкрити зачинені задні двері. Переляканий водій «Рено», мабуть, намагається пояснити, що не повезе п'яного громилу, після чого Циганський король починає штурхати машину, що від'їжджає. Добре хоч ногами, а не руками.

Вранці після інциденту Тайсон Ф'юрі, як ні в чому не бувало, завантажив відео, в якому зізнався, що випив «кілька келихів», перш ніж додати, що «у Франції міцніше пиво».

Додамо, що «пенсіонер» Тайсон Ф'юрі разом із дружиною Періс, батьком та друзями зупинився в Каннах на суперяхті вартістю 18 000 фунтів стерлінгів (понад 22 тисячі доларів) за ніч, яка може похвалитися джакузі, чудовою вітальнею та затишною їдальнею.

З дружиною Періс Тайсон Ф'юрі виховує шістьох дітей

До речі, знаменитий боксер і раніше часто потрапляв у скандали, пов'язані з випивкою. Наприклад, нещодавно промоутер Джошуа Едді Хірн скаржився, що п'яний Тайсон дзвонив йому і просив номер Ей-Джея. Це ще що. Свого часу Циганський король, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, відбував дискваліфікацію за вживання нандролону та кокаїну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі вшосте став батьком.

Фото The Sun, Instagram

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