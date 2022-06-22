«Занадто хороший для нього»: Ф'юрі дав прогноз на бій-реванш між Усиком та Джошуа

Володар поясу WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який після перемоги над Ділліаном Уайтом оголосив про завершення кар'єри, поділився своїми очікуваннями від майбутнього бою-реваншу за титули WBO, IBF, IBO, WBA між його співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

«Усик дуже хороший боксер для Ей Джея, і я не думаю, що Ентоні має можливість тиснути на нього протягом 12 раундів, втягнути в бійку та нокаутувати. Для цього потрібно бути елітним, особливим бійцем, а Джошуа, на мою думку, не має волі до перемоги. Він щасливий стати другим у дивізіоні. Усик занадто хороший для нього, занадто розумний, швидкий — та й шульга до того ж», — зазначив Ф'юрі в інтерв'ю журналісту Гарету Девісу.

При цьому раніше Циганський король зазначав, що за жодних обставин не збирається відвідувати бій-реванш, оскільки, на його думку, «два лохи б'ються один із одним». Натомість Тайсон назвав умову для свого повернення з «пенсії». «Якщо Джошуа знову програє Усику, залишиться лише одна людина, яка захищатиме честь Британії в боксі, і це буде Тайсон Ф'юрі! Я можу вирішити всі ці проблеми та звільнити нас від цієї ганьби. Лише один телефонний дзвінок. Але це дорого коштуватиме! 500 мільйонів, фунтів або доларів, будь-що, але нехай це буде півмільярда!» — наводить слова Ф'юрі сайт TalkSPORT.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у панамці «передивився» Джошуа на дуелі поглядів.

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