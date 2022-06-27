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Україна

Рашисти змайстрували бронепоїзд із вкрадених в Україні контейнерів: експерти підказали ЗСУ слабке місце «дива техніки»

13:49 27 червня 2022
бронепоїзд

Російські окупанти, які в Україні не лише вбивають мирних людей, знищують інфраструктуру, а й встигають мародерити, пригнали на фронт бронепоїзд, який назвали «Єнисей».

Для будівництва бронепоїзда рашисти вкрали контейнери, тепловози та рухомий склад в «Укрзалізниці» на Харківщині. Про це безсоромно зізналися кремлівські пропагандисти, пише DEFENSE EXPRESS.

До складу поїзда входить два маневрові тепловози, вісім вагонів. Споруда призначена для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту. На думку експертів, Єнісей призначений для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій.

Фахівці вже побачили вразливі місця рашистського «Єнисея» і вважають, що ЗСУ можуть скористатися їхньою підказкою.

На їхню думку, між колісними парами тепловоза є паливний бак, у який заливається дизельне паливо, і цей бак нічим не захищений. Тож бронепоїзд не витримає зустрічі з системами протитанкового озброєння.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про підрив партизанами російського бронепоїзда в окупованому Мелітополі, що складався з 10 вагонів. Тоді вибухівка спрацювала під вагоном із особовим складом рашистів.

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