У 2022 році широкомасштабне вторгнення росії в Україну внесло зміни й до календаря святкових та неробочих днів — було припинено дію відповідної статті 73 КЗпП. Зокрема, українці не мали довгих вихідних на травневі свята.

У вівторок, 28 червня, відзначатиметься День Конституції. Зазвичай він був вихідним, але цього року буде звичайним, робітником.

Основний закон України було затверджено 28 червня 1996 року. Його обговорення йшло дуже важко — народні депутати України цілої ночі обговорювали та погоджували статті майбутньої Конституції, лише ближче до ранку завершивши дискусію — «за» проголосували 315 парламентаріїв.

З того часу щорічно 28 червня відзначався День Конституції. До речі, це закріплено у самому Основному законі — у статті 161 цей день вказано як державне свято.

Цього року українці також не мали додаткових вихідних і на велике християнське свято — Великдень.

Фото з Вікіпедії

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