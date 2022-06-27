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Політика

«На ляпас відповімо ударом», — Зеленський про загрозу з боку Придністров'я

17:48 27 червня 2022
Зеленський

Крім білорусі, яку путін посилено підштовхує до вступу у війну в Україні, удар у спину Києву можуть завдати з боку невизнаного Придністров'я.

Українська влада бачить цю загрозу та готова адекватно відповісти. Про це на брифінгу з президентом Молдови Майєю Санду заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови повинні знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми на ляпас відповімо ударом», — цитує Зеленського Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що інформація про можливість ударів з Тирасполя йде з боку росії. Очільник держави вважає, що потрібно зробити все, щоб не допустити дестабілізації у Придністров'ї.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що «ПМР» воювати з Україною нема чим. Водночас Придністров'я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній постачання та забезпечення розгортання російського угруповання на території Молдови. Цей сценарій стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію півдня України.

Фото ОП

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