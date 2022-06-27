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Клуб споживачів

Чому у спекотне літо буряк гниє на грядці та що з цим робити

18:29 27 червня 2022
буряк

Цього літа буряк, без якого не обходиться український борщ, попри гарний догляд та підживлення, страждає на фізіологічне захворювання. Коренеплоду не вистачає бору у ґрунті.

На бульбах можна помітити гниль у вигляді серця. Нерідко овоч уражений серцеподібною гниллю з середини.

Таке частіше зустрічається на лужних ґрунтах з високим вмістом кальцію, у роки з вологою весною та спекотним літом. Загнивати овоч починає з точки зростання. На розрізі можна побачити потемніння одного або кількох кілець камбію коренеплоду. Уражені тканини довго залишаються твердими, потім розм'якшуються та гниють. ⠀

Автори «Дачних порад» рекомендують провести підживлення, які ліквідують фактори, що призводять до поразки серцеподібної гнилі.

При першому некореневому підживленні борну кислоту потрібно розвести в пропорції 10 г на 10 л води. Це підживлення дають після другого проріджування. Розчин вносять у борозенки глибиною 3−4 см, виконані в міжряддях на відстані 5−8 см від рослин, і засипають землею.

Другий раз буряк підгодовують через 3−4 тижні, вносячи розчин сульфату калію та сечовини. Пропорції — по 1 ст. ложки на 10 л води.

Раніше давалися рекомендації, як правильно поливати овочі, щоб вони розвивалися та дали гарний врожай.

Фото Pixabay

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