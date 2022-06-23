Суперсолодкий буряк на грядці — дуже просто: ви не повірите, що для цього потрібно
Буряк, який любить воду і який досвідчені городники радять поливатиув бороздки, зроблені вздовж рослин, дуже прихильно ставиться до попілу.
Автори «Дачних порад» рекомендують кілька разів за сезон підсипати золу під буряки. Це сприяє нейтралізації ґрунту — буряк погано переносить кислі ґрунти. Ще для розкислення ґрунту можна використовувати вапно.
А щоб буряк вродив солодкий, його радять двічі полити солоною водою: ложка солі на відро води.
Перший полив — коли коренеплід тільки почне округлятися, другий — за 25 — 30 днів до збирання врожаю.
До речі, цей корнеплід буде корисним для тих, хто контролює свою вагу. Буряк знижує апетит і дає довге відчуття ситості.
Фото Pixabay251
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