Томати поливаємо під корінь, моркву — з лійки: оптимальні способи поливу овочів на грядці

Влітку, особливо, якщо погода видалася не дощовою, городникам потрібно не лише підживлювати, а й правильно поливати рослини, щоб вони правильно розвивалися та дали добрий урожай.

Автори «Дачних порад» розповідають про методи поливу різних овочів — не всі вони виносять полив «дощиком».

Капуста.

У спеку рекомендується застосовувати дощування, можна зі шланга, холодною водою. А коли прохолодно — під корінь із лійки зі знятою насадкою. Вода має прогрітися. Коли формуються качани, рослинам на 1 кв. м потрібно щонайменше 30 л води. Якщо капусті не вистачає вологи, вона стає вразливою для багатьох шкідників, а листя втрачає захисний тургор.

Томати.

Оптимальний спосіб поливу — під корінь. Краще використовувати воду, що відстоялася та підігрілася на сонці, особливо в ранкові години. За появи перших квіток поливати 1 раз на 5−6 днів, а пізніше — 1 раз на 11−13 днів, виливаючи на 1 кв. м по 3 відра води.

Огірки.

Оптимальний полив дощуванням, оскільки листя рослини активно випаровують воду. Допускається полив під корінь, якщо на листі з'явилися ознаки борошнистої роси.

Перець та баклажани.

Переважно поливають у бороздки або під корінь. Якщо дуже жарко, то вранці та ввечері можна окропити їх з лійки теплою водою, а при похолоданні до 16−17 ° С полив виключити зовсім

Буряк та морква.

Оптимальний варіант для моркви — поливи з лійки. Чим менше діаметр отвору в насадці, тим краще. Вода повинна бути не холодною. Буряк більше любить поливи у бороздки, які потрібно зробити вздовж рослин. І буряк, і морква дуже люблять полив.

Часник та цибуля.

Підійде полив із шлангу звичайною водою, навіть якщо вона буде прохолодною.

Гарбуз та кабачок.

Культури вимагають помірного поливу. Поливати потрібно тонким струмком, щоб коріння не оголилося.

Картопля.

Для цієї культури найкраще підходить рясне дощування холодною водою зі шланга. На 1 кв. м потрібно не більше 2 відер води, тільки якщо протягом 5−6 днів не було дощів.

У плодових дерев в саду потреба у воді особливо проявляється у першій половині літа, коли посилено ростуть пагони та плоди. Кожному виду потрібний свій підхід.

Фото Pixabay

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