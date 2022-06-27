«ПриватБанк» розпочинає виплати неповнолітнім переселенцям: що важливо знати

«ПриватБанк» не тільки відновлює надання своїх сервісів клієнтам, але й починає виплати переказів Western Union внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомили у банку, грошову допомогу від міжнародних організацій (ООН World Food Programme, WFP) можуть отримати українці віком від 14 до 18 років, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах.

Розмір допомоги 2200 грн. Щоб отримати гроші, неповнолітні українці мають відкрити картку «ПриватБанку» для виплат. Зробити це можна у будь-якому відділенні банку. Молоді люди можуть зробити це самостійно без батьків або опікунів. При зарахуванні та знятті грошової допомоги комісія не стягується.

«Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку „ПриватБанку“, у Приват24 або відділенні банку», — йдеться у повідомленні.

Клієнтам від 16 до 18 років переказ Western Union буде доступний для виплати по всіх каналах «ПриватБанку»: Приват24, банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку.

Зарахувати переказ на картку можна також звернувшись у службу підтримки банку за телефоном 3700 або в чат «Допомога Онлайн».

Нагадаємо, у «ПриватБанку» продовжили термін використання всіх платіжних карток на 180 днів.

Фото Pixabay

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