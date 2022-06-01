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«ПриватБанк» дозволив клієнтам ще півроку користуватися простроченими картками, але «працюватимуть» вони не повсюди

19:08 1 червня 2022
«ПриватБанк» дозволив клієнтам ще півроку користуватися простроченими картками, але «працюватимуть» вони не повсюдно

У «ПриватБанку», де раніше відновили надання послуг «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» та скасували кредитні канікули, нагадали про подовження терміну використання всіх платіжних карток на 180 днів.

«Якщо у вас закінчився чи закінчується термін дії картки, не обов’язково йти до відділення, щоб замінити її. Картка продовжить працювати для оплати товарів та послуг та для отримання готівки. Проте оплата на сайтах чи інших сервісах в інтернеті, де ви вводите термін дії картки, не працюватиме. Для таких покупок оформлюйте віртуальну картку чи інтернет-картку у „Приват24“, перераховуйте на неї необхідну суму і розраховуйтесь онлайн без обмежень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше НБУ скасував обмеження при продажу валюти банками, зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають із карток готівкову валюту.

Фото Pixabay

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