«У неї окрема історія»: Денис Повалій відхрестився від зіркової матері, яка виступила в День перемоги перед росіянами

Син української співачки Таїсії Повалій, яка виступила у святковому концерті до Дня перемоги на центральному російському телеканалі, розповів свою історію про війну та відхрестився від зіркової матері.

Денис опублікував пост в Інстаграмі, в якому розповів про трагедію його сім'ї. За його словами, батьки пережили розкуркулення, розстріли радянською владою, втрати під час Другої світової війни.

«Моя бабуся Ніна у дворічному віці сиділа в окопі під дулом нацистського пістолета, її батько Данило з війни не повернувся. Батька іншої бабусі Ангеліни, яка була майже на 20 років старша, знищили при приході радянської влади. Мій батько Володя вирушив на війну до Афганістану», — Поділився син Повалій.

За його словами, у сім'ї ніколи помпезно не відзначали 9 Травня. Це був день пам'яті та поваги до загиблих, «жодного засудження ОУН-УПА не було».

Зараз, пише Денис, він туманно уявляє своє майбутнє, але вірить у людей і в те, що незабаром війна закінчиться.

«А що далі? Начебто в душі поменшало занепокоєння (боровся з собою як міг), а майбутнє все одно туманне, настрій — протерти пильний плінтус. Якось розрулиться, пишете ви на своїх сторінках з посмішками… Що ж, вірю в Людей до останнього. Миру нам!», — пише Денис.

Наприкінці посту він, передбачаючи хейт із приводу матері, звернувся з проханням не приплітати її до цієї історії.

«П.С. Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її історія і я до неї відношення не маю…», — додав Денис, опублікував фото з музею в Іспанії. Раніше Ліхута з Повалій розповідали, що купили там будинок на березі моря.

Нагадаємо, Таїсія Повалій не помічає війни в Україні, ні словом не обмовилася про те, що зараз відбувається на її батьківщині. Вона продовжує виступати в Росії, співати дуетами з путіністами. Верхом цинізму став виступ у День перемоги на сцені, прикрашеній георгіївськими стрічками, перед рашистськими військовими, з українською піснею.

Це обурило українців. Маша Єфросініна назвала виступ Повалій ганьбою. Катерина Осадча знову порушила тему позбавлення українського громадянства таких артисток.

Раніше Ірина Федишин зазначила, що такі, як Повалій, не мають права бути громадянами України.

Фото instagram.com/denis.povaliy

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