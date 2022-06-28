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Україна

ЗСУ відправили до пекла ще 250 окупантів і знищили 15 танків і 17 бронемашин ворога, — Генштаб (відео)

11:23 28 червня 2022
ЗСУ відправили до пекла ще 250 окупантів і знищили 15 танків і 17 бронемашин ворога,&nbsp;— Генштаб (відео)

У ході запеклих боїв з російськими загарбниками бійці ЗСУ знищили минулої доби 250 російських військових. Всього з початку нападу рашистів на Україну загинуло 35 250 путінських убивць.

 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Також протягом доби ліквідовано 15 путінських танків (загалом – 1567), 17 бойових броньованих машин (3704), 7 артилерійських систем (778), 1 вертоліт (185) та велику кількість іншої військової техніки.

 


Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Про те, як ведеться боротьба з ворогом, українські артилеристи показали у короткому відео.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, ЗСУ активізували артилерійські удари по скупченням окупантів, а ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів за позиціями окупантів. Фактично за всіма напрямками ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

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