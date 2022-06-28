ЗСУ активно застосовують авіацію та артилерію, атаки ворога відбиті на кількох напрямках, — Генштаб

Розпочалася вже 125-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Харківському напрямку, де напередодні ворог вдався до хитрощів, Сили оборони успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка — Залиман, а на Слов'янському було припинено спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке — Долина з метою створення умови для наступу на Слов’янськ.

Основні зусилля ворог зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Харківському напрямку угруповання військ противника все намагаються не допустити просування наших військ до державного кордону України.

На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка — південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка — Спірне, в подальшому — вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти. Також було відбито ворожий штурм у напрямку Єгорівка — Павлівка.

Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

Нагадаємо, президент Зеленський попередив про готовність потужно відповісти і на можливу агресію ворога з території невизнаного Придністров'я.

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