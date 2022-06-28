Працював у «Шахтарі» та Ізраїлі: «Зоря» оголосила про призначення новим головним тренером іноземця

Луганська «Зоря», колишній наставник якої Віктор Скрипник очолив полтавську «Ворсклу», оголосила на офіційному сайті клубу про призначення нового головного тренера. Ним став 52-річний фахівець із Нідерландів Патрік ван Леувен, котрий підписав з луганчанами контракт на три роки.

Голландець відомий українським уболівальникам за роботою у 2006—2013 роках в структурі донецького «Шахтаря», зокрема, директором академії. Пізніше Патрік був спортивним директором «Кайрата» з Казахстану та виконавчим директором ізраїльського «Маккабі». У 2020 та 2021 роках ван Леувен працював головним тренером команди з Тель-Авіва, з якою став віцечемпіоном країни, а також виграв національні Кубок і Суперкубок.

Додамо, що «Зоря», яка посіла у минулому (не дограному) чемпіонаті України четверте місце та здобула право стартувати у кваліфікації Ліги конференцій, розпочне тренувальний збір 1 липня у Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер «Зорі» Юрій Вернидуб очолив криворізький «Кривбас».

Фото ФК «Зоря», ФК «Маккабі»

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