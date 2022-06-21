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Спорт

Юрій Вернидуб змінив клуб-чемпіон на новачка УПЛ

16:37 21 червня 2022
Юрій Вернидуб

Криворізький «Кривбас», який виступатиме в сезоні-2022/2023 в українській прем'єр-лізі, повідомив про призначення нового головного тренера.

На зміну Олександру Бабичу, який залишив клуб на початку червня, прийшов 56-річний Юрій Вернидуб. Відомий у країні фахівець, який останнім часом працював у «Шерифі» та вивів молдавський клуб до групового турніру минулорічної Ліги чемпіонів, з початку війни перебуває в лавах ЗСУ, захищаючи рідну країну від вторгнення російських окупантів. На підписання контракту Юрій Миколайович прибув безпосередньо зі своєї частини у військовій формі.

«Для мене велика честь у цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб із великим славетним ім'ям та чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України», — наголосив новий наставник у коментарі офіційному клубному сайту.

Додамо, що команда розпочне підготовку до нового сезону 21 червня. Про місце проведення зборів та суперників поки не повідомляється.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» погнав у шию чемпіона Європи Віталія Віценця, який виявився шанувальником «руського миру».

Фото ФК «Кривбас»

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