Фанати переймаються зникненням нареченого Аліни Гросу

Шанувальники популярної співачки та акторки Аліни Гросу, яка показала свою родину в новому кліпі «Кохала», занепокоїлись через зникненням її нареченого Романа Полянського. З початку російського вторгнення його не видно поруч із Аліною, вона не публікує фото та відео з ним. Акаунт актора також мовчить. Жодної публікації після 8 лютого. Російський актор та режисер Полянський, який переїхав до Києва, мовчить про війну.

Шанувальники переживають, що Аліна та Роман могли розлучитися через війну. У коментарях під публікаціями зірки цікавляться, куди зник Роман і чому він мовчить? Припускають, що міг повернутися до рф.

«А ви з Ромою ще разом? У нього і обліковий запис закритий, і номер менеджера російський. Сподіваюся, ви порозумілися і у вас все добре», «Він з початку війни не сказав ні слова і ніде його не видно», «Цікаво, де ваш наречений?», «Де твій Ромка? Щось не видно його», «Вони не разом?», — цікавляться передплатники Аліни.

Аліна особисте життя не коментує. Але один із коментарів відреагувала, сказавши, що аккаунт у соцмережі не належить Роману.

Гросу зараз перебуває у батьків у Чернівцях, допомагає місцевим центрам переселенців. Раніше Аліна показала батьківський дім.

Нещодавно вони з Полянським відзначали третю річницю знайомства.

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