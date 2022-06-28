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Події

Засунув серветки в бензобаки та підпалив: у Києві чоловік намагався влаштувати пожежу на парковці

14:43 28 червня 2022
чоловік

В Києві сталася чергова НП — на паркуванні машин на проспекті Валерія Лобановського чоловік намагався підпалити автомобілі за допомогою серветки у бензобаках. Про це повідомили у Нацполіції.

Як стало відомо, одна з пошкоджених машин належить правоохоронцю.

Поліцейські розшукали порушника та затримали його. Ним виявився 32-річний мешканець Солом'янського району. До кримінальної відповідальності раніше він не притягувався. Мотиви його вчинку не повідомляються.

Чоловіка звинувачують в умисному знищенні та пошкодженні майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Раніше на Львівщині аферист підірвав автомобіль з чотирма людьми, щоб приховати обман. Чоловік узяв гроші на покупку автомобіля за кордоном, а потім спробував убити ошуканих ним клієнтів.

Фото https://kyiv.npu.gov.ua/

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