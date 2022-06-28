«Восьме диво для світу та дев'ятий вал для ворога»: Зеленський про опір українців окупантам

Цьогорічний День Конституції в Україні затьмарений війною, яка триває на нашій землі 125-й день. Проте у нашого народу немає іншого вибору, ніж захищати свій вибір. З такими словами з нагоди свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

«Не ми розпочали війну, не ми першими стріляли і не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. Взявши до рук зброю, ми не вагалися, як на роздоріжжі. Не обирали, захищати першу статтю Конституції чи дотримуватись першої заповіді Божої. Бог на нашому боці каже, що захищати рідний дім від нечисті — не гріх. Гріх його не захищати», — сказав Зеленський.

Він додав, що основи Конституції прийнято 26 років тому, але вони є основами нашої боротьби зараз. Пояснюють, «чому і за що ми б'ємося».

«Тому на сході та заході, на півдні, півночі та в центрі наш народ героїчно б'ється за ці принципи та другу статтю нашої Конституції. Стримує другу армію світу. Яка байдужа до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни. Але нам не байдужі норми третьої статті Конституції. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека — це найвища соціальна цінність. І наші люди ціною життя, здоров'я та безпеки відстоюють цей принцип», — наголосив президент.

Зеленський додав: земля — це основне національне багатство. Її надра, повітря, водні та інші природні ресурси її території, континентального шельфу і морської зони. Усе це власність українського народу. І тому українці будуть «битися за кожен метр нашої землі до останнього ковтка повітря».

«Окупант чекав на гостинний прийом, а отримав запеклий опір. Зустріч не хлібом-сіллю, а «Стугною» та «Джавелінами», «Байрактором» та «Нептуном», «Вільхою» та «Хаймарсами», — додав глава держави.

Він нагадав, що український спротив триває вже 125 днів. Для світу — «це восьме диво, для ворога — дев'ятий вал, а для нас — 17 стаття Конституції України».

«Захист України — це найважливіша функція держави та справа всього українського народу. Ми не маємо іншого вибору, ніж захищати свій вибір. Наш обов'язок — захищати наші права… Невід'ємне право на життя, яке Росія порушила десятки тисяч разів і забрала десятки тисяч життів. Це недоторканність житла, яку щодня та щоночі порушують ракети, бомби та кулі», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна бореться за свої права, свободу слова, свободу думки, свободу пересування, недоторканність, права дітей.

Нагадаємо, у своєму нещодавньому відеозверненні за підсумками 124-го дня війни президент Зеленський назвав нинішню росію найбільшою терористичною організацією у світі. «Це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати або перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки та мита російській державі — це давати гроші терористам», — сказав глава держави.

Фото ОП

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