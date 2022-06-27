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Доведеться купувати квитки: з 1 липня українські біженці у Польщі не їздитимуть безплатно потягами

14:21 27 червня 2022
польська залізниця

З 1 липня польська залізниця PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд потягами для біженців України. Після цього користуватись послугами вони зможуть на загальних умовах, купуючи квитки. Про це повідомляє пресслужба відомства:

«З 1 по 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на нашому східному кордоні, а саме: Холм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загір'я, Ярослав та Жешув. Це можуть робити визначені категорії біженців з України: жінки, діти до 18 років, чоловіки та жінки з інвалідністю незалежно від віку та всі особи старші 60 років».

До слова, за п’ять місяців цього року послугами PKP Intercity скористались понад 2,3 мільйона громадян України.

Нагадаємо, у Польщі вводяться нові виплати для українців.

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Фото: PKP Intercity

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