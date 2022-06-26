Українці повертаються додому: на виїзді з Польщі утворилися рекордні 35-кілометрові черги

Такого вже давно не було. Величезні черги стоять перед прикордонними переходами з Польщі в Україну в Дорогуську та Гребенне. Тисячі автомобілів чекають на виїзд з Польщі, яка прийняла мільйони українських біженців. До прикордонного переходу в Дорогуську стоїть черга, протяжність якої зараз становить понад 35 км. Черга машин закінчується за селом Столпє, повідомляє місцеве видання:

«Водії попереджають, що проїзд значно ускладнений, іноді навіть рух повністю перекрито. Поліцейські постійно працюють на місці, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, а також забезпечити прохідність дороги. Офіцери також намагаються зробити все можливе, щоб рух на вулицях Хелма не був паралізований. Тому транспортні засоби, що очікують у черзі, зупиняються перед кордоном міста і пропускаються лише за наявності місця з іншого боку. Для полегшення руху деякі транспортні засоби також їздять об’їзними дорогами».

Схожа ситуація і перед прикордонним переходом у місті Гребенне, де черга автомобілів на національній дорозі також становить понад 30 км. Тому людям, які виїжджають в Україну, по можливості слід їхати на інші пункти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому призупинив пропуск автобусі пункт пропуску «Краківець-Корчова».

Фото з соцмереж

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