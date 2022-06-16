Смерть далеко від лінії фронту: українські військові потрапили у жахливу ДТП під Рівним

На Рівненщині вранці 16 червня сталася жахлива ДТП, в якій загинув військовий, а ще один — травмувався.

Автозіткнення відбулося на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Привільне — авто з військовими в’їхало у вантажівку-кран, що виїжджала з другорядної дороги на головну, повідомили в поліції Рівненської області.

На місці ДТП

За даними Суспільного, автокраном керував 60-річний водій, за кермом легковика був 22-річний військовий з Острога, а його пасажиром був 21-річний військовий з Миколаєва.

Водій автокрану з Дубна не травмувався, у нього відібрано біологічні зразки для дослідження, аби встановити, чи були в його крові заборонені речовини.

Нагадаємо, в цей же час на Київщині згортали рятувальну операцію на озері в Березані — там втопилася 15-річна дитина.

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