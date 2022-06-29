«Вони хотіли вбити якнайбільше людей»: Зеленський навів доказ умисного удару рашистів по торгівельному центру у Кременчуці (відео)

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив, що росіяни, які нанесли ракетний удар по торгівельному центру у Кременчузі, робили це цілеспрямовано, аби вбити якнайбільше людей у мирному місті.

«Російська ракета вдарила саме по цьому обʼєкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети… І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов’язково — в трибуналі», — сказав він та додав, що брав участь у спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН, яке було скликане на прохання України.

За словами президента, Україна задіяла всі міжнародні важелі, щоб притягнути росію до відповідальності за державний тероризм: «За все зроблене російською армією проти українців у Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, у Харкові, в Дніпрі, у багатьох-багатьох інших містах України. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, — уже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів…»

Володимир Зеленський розповів, як Радбез ООН стоячи вшанував памʼять усіх українців, убитих російською армією. За його словами, це зробили навіть члени російської делегації, які «озирнулися на всіх присутніх у залі і теж вирішили встати — просто щоб не виглядати вбивцями відверто».

«Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу», — сказав він та додав: «Я закликав ООН скористатися вже наявними механізмами Статуту, щоб припинити російські маніпуляції структурами Організації і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі».

Наразі українські правоохоронні органи та розвідка працюють над встановленням всіх російських військових, які відповідальні за терор на теренах України. Президент додав, що прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу, і що ніхто з них не зможе уникнути відповідальності.

«Персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду й тюрма — ось це мінімум, на який вони заслуговують», — зазначив він та окремо згадав про російських пропагандистів, які намагаються виправдати дії російської армії: «Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей».

Нагадаємо, що у російських пабліках одразу після удару по Кременчуку стали з'являтися дописи пропагандистів, які почали писали про «постановочні кадри», що знімалися на місці трагедії.

Фото Офісу президента

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