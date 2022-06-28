Підлий удар ворога ракетами по Кременчуку: у мережі з'явилося відео з камер спостереження

У мережі з'явилося відео з камер спостереження в момент ракетного удару росіян по торговому центру у Кременчуці 27 червня.

Його розмістив радник голови МВС Антон Геращенко .

"Жахливі кадри теракту в Кременчуці: момент прильоту «надточної», - підписав він відео, зазначивши, що військові злочини не мають терміну давності. І росіяни, що влаштували це, обов'язково дадуть відповідь за скоєне.

Також Геращенко зазначає, що у Кременчуці десятки людей перебувають у лікарнях, а рятувальники продовжують розшукувати зниклих безвісти.

"Нехай дівчатка з Польщі, з дітьми, нехай ніхто не повертається. Не треба. Нехай залишаються хоч у якійсь безпеці", - наводить він слова однієї з постраждалих під час теракту, яка перебуває у лікарні.

Згідно з інформацією МВС, наразі відомо про 20 загиблих та 59 постраждалих. При цьому розібрано ще 60% завалів ТРЦ, а решту, за словами голови відомства Дениса Монастирського, самовіддані українські рятувальники намагатимуться розібрати до ранку, хоча зазвичай такі роботи займають близько тижня.

Також на місці трагедії працюватиме спеціальна криміналістична лабораторія, яка була передана Україні іноземними партнерами для розслідування військових злочинів. З її допомогою можна оперативно збирати зразки ДНК та розпочати ідентифікацію тіл загиблих.

Як відомо, станом на ранок 28 червня про зниклих родичів, які могли перебувати в ТРЦ «Амстор», заявили понад 50 мешканців Кременчука. А мер міста звинуватив керівництво центру у виданні злочинного наказу, відповідно до якого з 23 червня ТРЦ перестали закривати під час повітряної тривоги.

Фото ДСНС України

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