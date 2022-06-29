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Суспільство та люди

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

14:13 29 червня 2022
машини

З 1 липня в Україні знову почнуть стягувати податкові мита та ПДВ при ввезенні транспортних засобів з-за кордону, скасовані навесні цього року.

Тим часом народні депутати пропонують зробити виняток з загального правила — залишити нульове розмитнення для учасників бойових дій та українців, які втратили машину через війну.

В Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт, але самого тексту документа наразі немає. Ініціаторами стала група депутатів, здебільшого від «Слуги народу».

Нардеп Ігор Фріс у соцмережі повідомив, що документом пропонується дозволити нульове розмитнення одного легкового автомобіля без права продажу та передачі за генеральною довіреністю на три роки для учасників бойових дій та цивільних, авто яких знищено внаслідок війни.

Підтвердити, що автомобіль був знищений, потрібно документами.

Нагадаємо, розмитнення транспортних засобів мають намір запустити в «Дії». Розрахунок платежів відбудеться автоматично, достатньо VIN-коду машини. Сума визначиться на підставі об'єму, типу та потужності двигуна, віку автомобіля та його ексклюзивності. Влада вважає, що це прибере всі корупційні схеми.

Фото Pixabay

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