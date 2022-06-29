Українки Калініна та Цуренко влаштували «рубку» на Вімблдоні: відеоогляд матчу

У середу, 29 червня, на Вімблдоні, одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» із загальним призовим фондом 49 млн доларів, пройшов матч другого кола, в якому зійшлися дві українки — перша ракетка країни Ангеліна Калініна з Нової Каховки (34-а позиція у світовому рейтингу) та киянка Леся Цуренко (101-а), яка тонко осадила зомбовану підписницю з росії.

Обидві тенісистки стартували з основного раунду турніру — Калініна у непростому поєдинку зламала опір Анни Бондар із Угорщини (64-а) — 4:6, 6:2, 6:4, а Цуренко у двох сетах впоралася з британкою Джоді Барредж (141-а) — 6:2, 6:3.

Очне протистояння наших співвітчизниць, які вперше зійшлися на корті в рамках офіційного турніру, вийшло також захоплюючим. Перший сет узяла Калініна, але у другій партії Цуренко вдалося вирівняти становище. Третій сет тривав рівно годину, суперниці влаштовували тривалі розіграші, не бажаючи поступатися жодним очком, і у грі нервів сильнішою виявилася досвідченіша киянка — 3:6, 6:4, 6:3.

Додамо, що 33-річна Леся, вийшовши у третє коло, повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. При цьому не залишилася без особистого рекорду й Ангеліна — раніше вона далі другого раунду кваліфікації на турнірах «Великого шолому» не діставалася. За свій успіх Цуренко вже гарантувала собі 150 448 доларів призових («заробіток» Калініної склав 97 791 долар) і в наступному матчі зіграє з німкенею Юлі Німайєр (97-а), яка в попередньому поєдинку сенсаційно розгромила третю ракетку світу естонку Анетт Контавейт — 6:4, 6:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісний чиновник із росії образив Еліну Світоліну та нарвався на жорстку відповідь.

Фото btu.org.ua

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