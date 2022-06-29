Українцям розповіли, чи чекати на повістку в армію в «Дії»

В Україні продовжується мобілізація чоловіків призовного віку другої черги. Багатьох, особливо молодих українців, які не служили в армії, цікавить питання які є види повісток, де саме має відбуватися їхнє вручення, чи може бути вручення повістки не в паперовому вигляді, а в електронному, наприклад, у додатку «Дія».

Повістки в «Дії» українці не отримуватимуть. Таких планів уряд не має. Про це на брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в «Дії» зараз працює сервіс щодо отримання повідомлення про судові справи. Але будь-який користувач може вимкнути цю функцію та не користуватися нею.

Про те, які існують види повісток для військовозобов'язаних та яке покарання передбачено за їхнє ігнорування, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото https://fakty.ua/

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