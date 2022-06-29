Київ поплив: вулиці столиці не винесли чергової зливи (фото, відео)

У Києві пройшла злива з грозою та шквалистим вітром. У багатьох районах затоплено дороги, кафе, магазини, місцями повалено дерева. Грім був такої потужності, що скидався на вибухи ракет.

Дощ йшов суцільною стіною. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки, машини до скла у воді.

Через сильні потоки води обмежена видимість на дорозі.

За прогнозами синоптиків дощ буде до вечора.

У КМДА повідомляють, що комунальники вже працюють у місцях підтоплення.

Нагадаємо, про грози, зливи та шквали вітру в останні дні червня попереджала синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, така ж погода в столиці збережеться і завтра, тільки температура повітря трохи знизиться.

Фото соцмережі

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