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Погода

Червень розпрощається з Україною зливами та смерчами: синоптики прогнозують послаблення спеки

14:43 29 червня 2022
гроза

Погода в Україні в останній день червня буде різною — від нестерпної спеки до прохолоди з дощами, грозами та навіть смерчами.

За прогнозом синоптикині Наталі Діденко, 30 червня спекотно буде у західних областях, очікується максимально +30…+35 градусів.

На сході повітря обіцяє бути набагато свіжішим, протягом дня +23…+27 градусів.

У більшості областей України в четвер спека нарешті ослабне — до +25…+30 градусів.

Діденко пише, що через значні температурні контрасти Україну накриють зливи з грозами. При грозах подекуди можливий град, шквали і навіть дрібномасштабні смерчі.

У Києві 30 червня очікується ослаблення спеки. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +28…+29 градусів. Дощ з грозою можливий, проте сильних злив не передбачається.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, у липні варто очікувати сильних опадів, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

Фото Pixabay

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