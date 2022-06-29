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Україна

ЗСУ знищили диверсійні групи окупантів на Донецькому та Бахмутському напрямках, — Генштаб

19:18 29 червня 2022
військовий

Триває сто двадцять шоста доба протистояння українців російському військовому вторгненню. Окупанти не можуть досягти відчутних перемог на фронті, тому продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах.

За інформацією Генштабу, сьогодні на Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагався блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ — Бахмут.

Рашисти обстріляли Лисичанськ, Верхньокам'янку, Сіверськ, завдали авіаудару району Лисичанського нафтопереробного заводу.
Для підтримки наступальних дій у районі населеного пункту Верхньокам'янка задіяли диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ворожих ДРГ відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Наніс авіаудар неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне становище у районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов.

Повідомляється, що серед військових Росії, яких вивели з території України на доукомплектування, багато хто не хоче воювати, вони пишуть рапорти про розрив контракту. Тих, що ухиляються російські командири лякають притягненням до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного російського вторгнення. В Україну повернулися 144 наші захисники.

Фото Генштаб

144

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