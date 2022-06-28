Підступний ворог атакував Дніпропетровщину: в області чути вибухи, є жертви та постраждалі (відео)

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирним українським містам. Сьогодні під час повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи, повідомляє «Суспільне».

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомив про "приліт".

У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію та попросив не залишати укриття.

Також повідомляється, що мешканці Синельниківського району Дніпропетровської області чули вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги.

Причина та деталі поки що невідомі. Очевидці повідомляють про постраждалих. Людей просять залишатися в укриттях.

При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події суворо заборонено.

Щойно мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ракета окупантів влучила в СТО. Під завалами є люди.

«Щойно руські мр @ зи влупили ракетою по СТО „Автодизель“. Кращому СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі… Ніяких військових, жодної зброї, жодної техніки. НІЧОГО! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами. Рятувальники гасять пожежу. МИ ВАС НЕНАВИДИМО. Знайте. Ублюдки, які стріляють „високоточною зброєю“ по мирних людях», — написав Філатов.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, у Дніпрі також було чути вибухи. Пізніше з'ясувалося, що піротехніки ДСНС підірвали бойову частину ракети, яку раніше виявили в районі Ігрені.

Нагадаємо, вчора під час ракетної атаки на Кременчук загинули 25 людей, понад 50 отримали поранення. Одна ракета знищила торговельно-розважальний центр, друга потрапила у дитячий садок.

Фото з соцмережі

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