Україна провела наймасштабніший з початку війни обмін полоненими: додому повернулися 144 захисники країни
В Україні відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнено 144 наших захисників. Про це 29 червня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони країни.
За інформацією ГУР, це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. З 144 звільнених 95 захисників «Азовсталі», серед яких 43 військовослужбовці полку «Азов».
Крім того, з полону рашистів повернулися:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 — моряків;
- 28 — бійців ЗСУ;
- 17 — прикордонників;
- 9 — бійців територіальної оборони;
- 1 — поліцейський.
Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому виповнилося 65 років, наймолодшому — 19 років.
«Більшість звільнених українців мають тяжкі вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу», — йдеться у повідомленні ГУР.
Нагадаємо, голова слідчого комітету росії олександр бастрикін днями заявив, що Росія не віддаватиме Україні бійців ЗСУ, які потрапили у полон.
Фото з відкритих джерел121
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