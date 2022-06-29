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Україна

Україна провела наймасштабніший з початку війни обмін полоненими: додому повернулися 144 захисники країни

18:53 29 червня 2022
військовий

В Україні відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнено 144 наших захисників. Про це 29 червня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони країни.

За інформацією ГУР, це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. З 144 звільнених 95 захисників «Азовсталі», серед яких 43 військовослужбовці полку «Азов».

Крім того, з полону рашистів повернулися:

- 59 бійців Національної гвардії;

- 30 — моряків;

- 28 — бійців ЗСУ;

- 17 — прикордонників;

- 9 — бійців територіальної оборони;

- 1 — поліцейський.

Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому виповнилося 65 років, наймолодшому — 19 років.

«Більшість звільнених українців мають тяжкі вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Усі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу», — йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, голова слідчого комітету росії олександр бастрикін днями заявив, що Росія не віддаватиме Україні бійців ЗСУ, які потрапили у полон.

Фото з відкритих джерел

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