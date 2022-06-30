«Нікчемна історія»: Зеленський про визнання пропутинським диктатором Асадом самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»

Президент Володимир Зеленський назвав «нікчемною історією» визнання сирійським режимом диктатора Асада самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Про це глава Української держави сказав у відеозверненні за підсумками 126-го дня війни.

«росія все ж таки вичавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія», — наголосив він.

Також президент додав, що в такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а тиск санкцій проти Сирії навпаки буде ще більшим.

Нагадаємо, що у вересні 2015 року путінські війська втрутилися в сирійську громадянську війну на боці правлячого режиму Башара Асада і кілька років бомбардували беззахисні міста та табори біженців, спровокувавши масову еміграцію з країни. На думку ряду військових експертів, у Сирії «м'ясники» путіна (що займають зараз командні посади в армії росії) «набували досвіду» у боротьбі з мирним населенням, який у наші дні застосовують в Україні. Знищення Маріуполя часто порівнюють з тим, що російські нелюди зробили з сирійським квітучим Алеппо. Ймовірно, «на подяку» за вбивство мирних людей у Сирії диктатор країни Башар Асад підтримав початок «спецоперації» росії в Україні, а вчора, 29 червня, визнав «незалежність» так званих «ЛДНР». У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками.

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