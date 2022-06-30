34.70 / 35.49 36.13 / 37.34
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Нікчемна історія»: Зеленський про визнання пропутинським диктатором Асадом самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»

8:23 30 червня 2022
Президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав «нікчемною історією» визнання сирійським режимом диктатора Асада самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Про це глава Української держави сказав у відеозверненні за підсумками 126-го дня війни.

«росія все ж таки вичавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія», — наголосив він.

Також президент додав, що в такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а тиск санкцій проти Сирії навпаки буде ще більшим.

Нагадаємо, що у вересні 2015 року путінські війська втрутилися в сирійську громадянську війну на боці правлячого режиму Башара Асада і кілька років бомбардували беззахисні міста та табори біженців, спровокувавши масову еміграцію з країни. На думку ряду військових експертів, у Сирії «м'ясники» путіна (що займають зараз командні посади в армії росії) «набували досвіду» у боротьбі з мирним населенням, який у наші дні застосовують в Україні. Знищення Маріуполя часто порівнюють з тим, що російські нелюди зробили з сирійським квітучим Алеппо. Ймовірно, «на подяку» за вбивство мирних людей у Сирії диктатор країни Башар Асад підтримав початок «спецоперації» росії в Україні, а вчора, 29 червня, визнав «незалежність» так званих «ЛДНР». У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками.

257

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

ПриватБанк

Деякі українці можуть отримати по 2200 грн від Червоного Хреста: як це зробити

Пенсії

Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.