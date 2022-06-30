Улюбленці Фортуни: названо 3 знаки зодіаку, для яких четвер стане «днем везіння»
Останній день червня буде нейтральним для більшості людей, вважає Ірина Богдан.
Але все ж таки для представників трьох знаків зодіакального кола він складеться напрочуд добре, пише інформаційний ресурс FTimes.
Рак (22 червня — 22 липня)
Раки сьогодні будуть оточені увагою та компліментами. Можете сміливо розраховувати на сторонню допомогу. Крім того, вам забезпечений гарний настрій на тлі хороших новин, а також успіх у всіх починаннях.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Стрільцям сьогодні не буде рівних у ораторському мистецтві. Однак, розмови заберуть у вас багато енергії, тому використовуйте свої емоції дозовано, наскільки це можливо. У всьому важливо дотримуватися золотої середини, і тоді четвер стане для вас дійсно «вдачливим днем».
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам сьогодні стане зрозуміло, як правильно діяти і які механізми досягнення цілей використовувати. Крім того, ви можете сміливо розраховувати на слушні поради та увагу оточуючих. А також на те, що купатиметеся в променях слави.
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