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Супер-простий спосіб очистити унітаз від нальоту, жовтизни та запаху за 5 хвилин (відео)

10:37 30 червня 2022
Чищення унітазу

Часто після довгої відсутності господарів будинку (поїздка на дачу або за кордон, втеча від війни і т.д.) вони виявляють після повернення, що унітаз у квартирі набуває абсолютно невимовного вигляду — проявляються бруд, жовтизна, неприємні запахи тощо.

Однак існує велика кількість способів, як повернути йому колишній вигляд, і один із таких способів пропонує Олена Матвєєва.

У якості «засобів порятунку» вона пропонує використовувати таблетку білизни і будь-який миючий засіб.

Що робити із зазначеними компонентами, Олена показала на відео.

Автори ще одного сайту про домашні справи «розширили» тему і показали, як можна легко усунути засмічення під ванною або раковиною. Для цього вони рекомендують використовувати лише один інгредієнт і приготувати засіб самостійно в домашніх умовах.

Нагадаємо, раніше Олена Матвєєва розповіла, як можна легко відмити жир, бруд та нагар із сильно забрудненої сковороди.

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