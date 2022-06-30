Потрібні ракети, а не снаряди: експерт пояснив, чому Україна поки що не може вдарити по Кримському мосту

Збройні сили могли б завдати удару по Кримському мосту за допомогою американської артилерійської ракетної системи HIMARS. Однак нині такий варіант не є можливим, вважає директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Про це він сказав у коментарі «Обозрєвателю».

«Це було б реально, якби нам разом з HIMARS дали ще й ракети. А ракет поки що немає. Нам дають керовані снаряди з дальністю до 80 км, але це не 300 км, які може дати оперативно-тактична ракета, яка може входити в боєкомплект. Такої зброї ми поки що не отримали», — пояснив експерт.

За його словами, HIMARS може бити некерованими ракетами на відстань 30−40 км. Також система стріляє керованими реактивними снарядами на 80 км.

«Але замість цих пакетів може заряджатися одна оперативно-тактична ракета — у неї дальність 300 км», — додав Сунгуровський.

Можливо, відсутність ракет у комплектах HIMARS, що постачаються, пов'язана з тим, що уряди західних країн не хочуть «зв'язуватися» з путіним у разі удару ЗСУ по території росії. І не усвідомлюють, що Україна має повне право завдати удару Кримським мостом, оскільки він знаходиться на її території, тимчасово окупованій російським агресором.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.



«Щодо цієї споруди, то вона не тільки росією, а й багатьма людьми на Заході ототожнюється виключно з рф. Міст же є частиною Криму. Тут набирає чинності домовленість, згідно з якою, ми, отримуючи потужну зброю, не будемо бити по російських об'єктах на території ворога», — пояснив він.

Експерт уточнив, що ЗСУ мають право завдавати ударів лише за цілями на окупованій ворогом території, проте це не лише Донбас, а й Крим.

Що ж до удару по Кримському мосту, то раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йтимуть війська.

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